Affaire Mao Zedong : après la Liga, Mbappé absent des écrans chinois en Ligue des champions

Une semaine après la suspension de LaLiga par la télévision d’État chinoise, le match de Ligue des champions entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et l’AEK Athènes, joué le 4 novembre 2026 en Grèce, ne figurerait pas au programme d’iQIYI Sports, la plateforme qui détient les droits de la compétition en Chine. D’après NTN24, la grille annonce pourtant les rencontres des autres clubs espagnols engagés ce jour-là.

La rencontre se joue à 18h45 en Espagne, mais ni iQIYI ni China Media Group (CMG) n’ont annoncé de décision concernant les matchs européens du club. Selon d’autres sources, un oubli de programmation ou une mise en ligne tardive de la grille ne sont pas exclus.

L’origine : un montage et une réponse

Pour rappel, tout part d’une interview dans laquelle Mbappé a désigné son « meme » préféré, un montage où son visage remplace celui de Mao Zedong qu’il a appelé « dictateur chinois ».