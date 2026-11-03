Après la vidéo sur Mao, la Chine vise On et son contrat avec Mbappé

Le journal chinois Guancha a reproché le 2 novembre à la marque suisse On de ne pas avoir rompu avec Kylian Mbappé, après la polémique déclenchée en Chine par la vidéo du joueur sur Mao Zedong. Pour rappel, Dongpeng et Mengniu avaient mis fin à leurs partenariats dès le 27 octobre. Par contre la marque On, liée au joueur depuis le 18 septembre par un contrat de dix ans, n’a annoncé aucune rupture.

Le 30 octobre, le bureau Asie-Pacifique de la marque avait réagi en ces termes : « Les propos de tous les athlètes n’engagent que leur auteur. Nous nous réjouissons des excuses de Kylian Mbappé. Nous respectons profondément le peuple chinois et son riche patrimoine culturel. Nous restons en contact avec nos partenaires et n’avons pas d’autre commentaire pour le moment ». Guancha a jugé cette réponse « soigneusement pesée, mais qui ne répond pas à la question que tout le monde se pose », avant de rappeler que « des excuses ne ramènent pas automatiquement les conséquences commerciales à zéro ».

Le journal a constaté que la page « Kylian’s Edit » reste en ligne sur le site mondial d’On, avec plusieurs produits en vente, mais sans photo du joueur. « Retirer une catégorie ou masquer des photos relève d’opérations techniques, pas d’une décision commerciale… pour une marque, poursuivre ou non la collaboration reste une décision à prendre de façon indépendante » ajoute le média. La première chaussure de football conçue avec Mbappé n’est pas attendue avant 2027.