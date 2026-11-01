Affaire Mao Zedong : Mourinho défend Mbappé alors que la télévision chinoise suspend toujours la Liga

José Mourinho a pris la défense de Kylian Mbappé samedi 31 octobre 2026, en Espagne, lors de la conférence de presse précédant le match du Real Madrid face à Racing Santander. En effet, interrogé sur la polémique née en Chine sur les propos de Mbappé concernant Mao Zedong, l’entraîneur portugais a estimé que le dossier était clos pour le club.

« À propos de cette polémique avec la Chine, je suis très tranquille, parce que mon joueur, Mbappé, et mon club, le Real Madrid, ont eu la classe d’avoir une réaction immédiate. Je pense que nous n’avons plus rien à faire », a-t-il déclaré. Il a ensuite insisté sur la personnalité de son joueur, car « Kylian est très intelligent, très mature, avec un niveau d’estime de soi très élevé ».

Une suspension qui se prolonge

Ces déclarations arrivent pourtant alors que la mesure annoncée par la télévision publique chinoise CCTV reste en vigueur. Le diffuseur n’a pas retransmis les matchs de Liga de ce week-end, malgré les excuses publiques de Mbappé le 27 octobre, puis celles du Real Madrid le 28 octobre.