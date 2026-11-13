Angleterre : Harry Kane ému aux larmes par la surprise de ses enfants après son record de sélections

Harry Kane a eu du mal à contenir son émotion devant les caméras. En effet, au lendemain de son exploit avec l’équipe d’Angleterre, ce vendredi 13 Novembre 2026, le capitaine des Three Lions a découvert une surprise préparée par ses quatre enfants : des lettres accompagnées de dessins dans lesquelles ils lui expriment leur fierté et leur affection.

En découvrant les messages, l’attaquant du Bayern Munich a rapidement compris ce qui l’attendait. « Waouh, c’est… euh… une petite surprise », a-t-il lancé avant d’ajouter : « Je crois que vous essayez de me faire pleurer devant la caméra. » Ses craintes se sont confirmées à la lecture de la première lettre, signée par sa fille Ivy, neuf ans. Celle-ci lui a notamment écrit : « je suis très fier de toi et que tu es le meilleur footballeur du monde, le papa le plus gentil du monde et le meilleur attaquant du monde. » Elle souhaitait également célébrer son record lors de vacances en famille, autour de glaces.

Cependant, les émotions ne se sont pas arrêtées à ce premier message. Sa deuxième fille, Vivi, huit ans, lui a également adressé des mots touchants : « Je t’aime parce que tu travailles dur et que tu fais les meilleurs œufs au plat. » Elle a aussi proposé plusieurs activités pour fêter l’exploit de son père, notamment la pêche, les toboggans aquatiques et le cinéma. Visiblement bouleversé, Kane a reconnu : « Oui, vous m’avez pris par surprise. Pour être honnête, j’essaie juste de rester fort devant la caméra. »

Les deux garçons, Louis et Henry, ont ensuite pris le relais avec leurs propres messages. Le premier a évoqué leur passion commune pour le football et le cricket, tandis que le plus jeune a simplement conclu sa lettre par ces mots : « Papa, tu es le gagnant. Vindaloo ! Je t’aime, Henry. »

Pour rappel, le 26 octobre dernier, l’attaquant du Bayern Munich a remporté le Ballon d’Or 2026, devenant le premier Anglais à recevoir cette distinction depuis Michael Owen en 2001. Une récompense qui vient saluer une saison durant laquelle il a inscrit 73 buts en club et en sélection.

Quelques semaines plus tard, il a inscrit une nouvelle ligne à son palmarès. Le 12 novembre, face à la Croatie, il a honoré sa 126e sélection et dépassé Peter Shilton, jusque-là détenteur du record avec 125 apparitions. Il a également marqué lors de la victoire anglaise (2-1) à Wembley. Une soirée historique dont les lettres de ses enfants ont prolongé l’émotion, cette fois loin des pelouses.