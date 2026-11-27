Le Niger ouvre ses nouvelles zones industrielles aux entreprises tunisiennes. Le jeudi 26 novembre 2026, à Niamey, le président Abdourahamane Tiani a reçu en audience Samir Abid, ministre tunisien du Commerce et du Développement des exportations, au lendemain d’un forum dont la Tunisie était l’invitée d’honneur. Ainsi, un mémorandum d’entente signé pendant l’événement porte sur l’implantation d’entreprises tunisiennes dans les zones industrielles de Yawaré et de Bougoum.

Pourtant, la Tunisie n’a pas été la seule à repartir avec des engagements : l’Agence nigérienne de presse signale aussi un contrat de 6 millions de dollars entre le Niger et l’Algérie pour la fourniture de produits pharmaceutiques.

Un bilan présenté au chef de l’État

Ensuite, Samir Abid a rendu compte de la participation tunisienne au forum « Investir au Niger », en présence de Soumana Boubacar, directeur de cabinet du président, d’Abdoulaye Seydou, ministre du Commerce et de l’Industrie, et de Salim Mahamadou Gado, directeur de cabinet adjoint. En effet, il a évoqué des résultats positifs et une convergence de vues entre les opérateurs économiques des deux pays.

Dès lors, il a promis des suites concrètes : « Nous sommes confiants de concrétiser des projets fructueux dans un cadre gagnant gagnant pour le bien des deux pays », a déclaré le ministre. En outre, il s’est engagé, avec son homologue nigérien Abdoulaye Seydou, à mettre en œuvre les accords conclus lors de cette première édition.

L’Algérie, partenaire militaire et énergétique de Niamey

Le rapprochement algérien a pourtant une longueur d’avance. En effet, une crise avait éclaté en avril 2025, quand l’armée algérienne avait abattu un drone malien, et les trois pays de l’Alliance des États du Sahel avaient alors rappelé leurs ambassadeurs. Puis, Abdourahamane Tiani s’est rendu à Alger les 15 et 16 février 2026, et les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération sécuritaire. Après cette visite, les ambassadeurs avaient repris leurs fonctions, et le président algérien annonçait : « La relation qui unit les deux pays frères et voisins sera un exemple en Afrique », a déclaré Abdelmadjid Tebboune.

Ensuite, la deuxième session de la Grande commission mixte, tenue à Niamey les 23 et 24 mars, s’est achevée par la signature d’une vingtaine d’accords. Ils touchent aux hydrocarbures, à l’énergie, aux énergies renouvelables, à l’industrie, à la pharmacie, à la santé et aux travaux publics.

Sur le plan militaire, le ministre nigérien de la Défense, Salifou Mody, et le chef d’état-major algérien, Saïd Chanegriha, ont signé un protocole d’accord de coopération militaire le 21 octobre 2026 à Alger. Toutefois, les contours de ce texte n’ont pas été rendus publics.

Côté énergie, le dossier phare reste le gazoduc transsaharien entre le Nigeria et l’Algérie, via le Niger. D’abord, le ministre algérien des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, est venu à Niamey le 21 septembre avec le PDG de Sonatrach, pour évoquer ce projet et le partenariat entre Sonatrach et la société nigérienne Sonidep. Puis, une mission algérienne a séjourné à Niamey du 17 au 20 novembre pour finaliser le tracé au Niger. « Des travaux de construction du tronçon algérien ont déjà été engagés par Sonatrach, marquant une avancée importante dans la réalisation de cette infrastructure énergétique régionale », a indiqué le groupe algérien.

Des échanges tunisiens encore modestes

Face à ces dossiers, le commerce tunisien reste limité. En effet, les échanges entre la Tunisie et le Niger ont atteint 23,6 millions de dinars en 2025. Déjà en avril, lors d’un forum économique à Tunis, Samir Abid jugeait ce volume insuffisant : « modeste au regard des potentialités disponibles pour le renforcer et l’accroître », avait-il déclaré. Par conséquent, ce forum avait donné lieu à 600 rencontres directes entre entreprises tunisiennes et nigériennes.

Enfin, Niamey a fixé un cap ambitieux à cette première édition : 5 500 milliards de FCFA d’investissements et de conventions étaient visés, et une vingtaine de mémorandums ont été signés avec les pays partenaires. Cependant, le texte du mémorandum tunisien n’a pas été rendu public. Les signataires, le calendrier et les montants de l’implantation prévue ne sont donc pas connus.