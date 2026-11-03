Attentat de Trappes : Kévin Tessier hospitalisé après une tentative de suicide

Kévin Tessier, suspect de l’attentat raciste de Trappes, a été hospitalisé après avoir tenté de se suicider en détention lundi 2 novembre 2026, en France. D’après BFMTV, qui a révélé l’information mardi 3 novembre, cet homme de 39 ans a passé quelques heures à l’hôpital avant de regagner sa cellule. Sa vie n’est plus en danger. Il était incarcéré depuis six jours, après les tirs du 23 octobre à Trappes et à La Verrière, qui ont tué un homme de 26 ans et blessé sept personnes.

Une tentative quatre jours après son placement en détention

Kévin Tessier avait été placé en détention provisoire jeudi 29 octobre, à l’issue de sa mise en examen par un juge antiterroriste pour assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance aggravante du motif raciste. Il a tenté de mettre fin à ses jours lundi après-midi. La méthode utilisée, l’établissement où il est détenu et les conditions de sa surveillance n’ont pas été communiqués.

Un état mental examiné à deux reprises

Pour rappel, sa garde à vue avait été levée dimanche 25 octobre, après un premier examen psychiatrique réalisé la veille au soir, une décision qui avait fait réagir la famille de la victime. En effet, un second examen, mené le lundi 26, a nuancé ce constat. Le procureur antiterroriste Olivier Christen a indiqué que Kévin Tessier « ne présentait pas de symptômes de décompensation aiguë, ni de signes directs ou indirects en faveur d’une activité hallucinatoire ou délirante ». Selon lui, la schizophrénie évoquée par l’intéressé relevait davantage de sa propre interprétation que d’une conclusion médicale.

Devant les enquêteurs, le suspect a reconnu avoir « spécifiquement ciblé des personnes de type musulman ou africain ou nord-africain », d’après le magistrat.