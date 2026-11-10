Ballon d'Or : Konaté décrit l'attitude de Mbappé après sa défaite face à Kane

Deuxième du Ballon d’Or remis le 26 octobre 2026 à Londres, Kylian Mbappé a repris le travail sans se laisser abattre, selon son coéquipier Ibrahima Konaté. Le défenseur du Real Madrid s’est exprimé devant la presse après la première séance d’entraînement de l’équipe de France, qui prépare son match contre l’Italie, prévu jeudi à Milan, d’après Goal.

Le trophée est revenu à l’attaquant anglais Harry Kane, du Bayern Munich, et Konaté a donc dû répondre aux questions sur l’état d’esprit du capitaine des Bleus. Il a d’abord salué sa mentalité, puis il a décrit son retour au travail : « Kylian possède un état d’esprit formidable, comme il l’a montré lors des derniers matchs où il a joué un rôle décisif. Mais il est revenu dès le lendemain à l’entraînement, pleinement disponible et plein d’enthousiasme. J’espère qu’il sera dans sa meilleure forme l’an prochain afin de pouvoir soulever le trophée ».

Une saison de buteur sans titre collectif

Rappelons que Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 avec 10 buts, ce qui lui vaut le Soulier d’or, et il a aussi fini premier marqueur de la Liga et de la Ligue des champions. Kane a présenté un dossier différent, puisque le Bayern Munich a gagné le championnat d’Allemagne, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne, des titres qui ont pesé dans le vote de France Football.

Un soutien affiché avant la cérémonie

Toutefois, Konaté n’a pas caché sa préférence puisqu’il avait confirmé avant la soirée de Londres qu’il voterait pour son compatriote. Le défenseur connaît bien l’attaquant, car le Real Madrid a officialisé son arrivée le 18 juin 2026, après quatre saisons à Liverpool, et les deux hommes se côtoient désormais au club comme en sélection.