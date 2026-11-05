Ballon d'or : la nouvelle ambition de Mbappé révélée par Thibaut Courtois

Kylian Mbappé ne compte pas s’arrêter à sa deuxième place au Ballon d’or 2026. C’est ce qu’a révélé Thibaut Courtois, mercredi 4 novembre, interrogé par Canal+ après la victoire du Real Madrid à Athènes (3-2 face à l’AEK). L’attaquant veut « gagner le Ballon d’Or de l’année prochaine » et a déjà repris le chemin des filets selon le gardien. Aussi, Courtois a évoqué les objectifs collectifs du club, avec la Ligue des champions et la Liga en ligne de mire.

L’attaquant français a terminé deuxième du Ballon d’or 2026 le 26 octobre à Londres, avec 1 027 points, derrière Kane (1 055). Il s’agit de son meilleur classement en neuf nominations. Il n’avait jamais fait mieux qu’une troisième place, en 2023. Longtemps, Mbappé avait mené le scrutin avant que Kane ne le dépasse selon L’Équipe.

Un but décisif à Athènes

Face à l’AEK, Mbappé a répondu présent. Mené 2-1, le Real a réagi en deux minutes. Denzel Dumfries a délivré un centre pour l’attaquant, qui a égalisé à 2-2. Federico Valverde a donné la victoire aux Madrilènes. Le Real Madrid compte quatre succès en quatre journées de Ligue des champions.

Courtois a aussi réagi aux classements des votants. « Des journalistes ne le mettent pas dans le TOP 10, même Lamine Yamal, même Kane… je ne comprends pas la manière de voter de certains journalistes, mais bon, c’est toujours comme ça. » a t-il conclu.