Bénin : le Japon accorde un don de plus de 105 millions FCFA au CEG 3 de Glo-Djigbé

Le Japon poursuit son appui au Bénin dans plusieurs secteurs variés. L’ambassadeur japonais au Bénin, Hideki Uezono, et Simon Choukpin, président de l’ONG Vignon Nougbo, ont signé le mercredi 28 octobre, un contrat de don de plus de 105 millions de FCFA destiné au Collège d’enseignement général (CEG) 3 de Glo-Djigbé.

Rappelons que le 9 octobre 2026, le Japon a accordé 10,8 milliards de FCFA supplémentaires pour la deuxième phase de l’échangeur de Vêdoko, portant le financement global du projet à 26,228 milliards de FCFA. Des équipements médicaux d’environ 110 millions de FCFA ont été remis le 6 octobre, aux structures sanitaires de l’Alibori et de l’Atacora.

Sept salles de classe et un laboratoire

Le financement permettra de construire et d’équiper sept salles de classe, un laboratoire et deux blocs de latrines de quatre cabines chacun. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur de l’établissement, Francis Gildas Biaou, et du président de l’Association des parents d’élèves, Paulin Amaninkpo.

Lors de la signature, le diplomate japonais a réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner le Bénin dans l’amélioration de son système éducatif. Lors d’une annonce précédente concernant Vêdoko, M. Uezono avait déclaré que « cet engagement financier témoigne de l’attention accordée par son pays au développement des infrastructures de transport ».