Bénin : le Prix de la simplification administrative enregistre plus de 1 400 contributions en cinq jours

Au cinquième jour de la période de dépôt, les premiers indicateurs traduisent un fort intérêt pour le Prix national de la simplification administrative. Plus de 1 400 contributions ont déjà été soumises, et 484 projets sont encore en cours de rédaction selon les données arrêtées au 2 novembre à 20 heures. Aussi, le dispositif a attiré 2 667 comptes créés par des citoyens engagés et plus de 8 800 visites cumulées depuis son lancement, avec un pic de 2 425 visiteurs uniques dès la première journée.

Le Prix national de la simplification administrative a été lancé le 29 octobre. Il vise à récompenser les propositions qui allègent les procédures, réduisent les délais et les coûts. Le communiqué officiel le décrit comme « une prime à l’innovation administrative ». Cinq catégories sont prévues : Agent public, Citoyen, Entreprise/Organisation, Innovation numérique et Grand Prix national.

Une participation qui dépasse les frontières

Près de 85 % des connexions proviennent du Bénin. Aussi, des visites ont été enregistrées en France, au Canada, en Côte d’Ivoire et dans une trentaine d’autres pays. Les propositions ne seront pas uniquement récompensées mais elles alimenteront un vivier national de solutions. La plateforme reste ouverte jusqu’au 12 novembre 2026 sur prix-simplification.gouv.bj.