« Caca sur Bardella » : le chant d'une manifestante d'Orléans devient viral

Une séquence tournée lors de la manifestation contre le congrès du Rassemblement national (RN) cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux en France. Pour rappel, le 24 octobre 2026, à Orléans, une manifestante prénommée Lou a été interrogée par ICI Centre-Val de Loire sur les pancartes de son groupe d’amies. Elle a répondu en chantant leur slogan visant Jordan Bardella, puis les nazis et les fachos : « On fait caca, caca, caca sur Bardella. On fait pipi, pipi, pipi sur les nazis. On fait popo, popo, popo sur les fachos ».

La vidéo a ensuite dépassé 1,3 million de vues sur Instagram, tandis qu’un repost sur TikTok a franchi les 3,5 millions. Le cortège, lui, avait réuni environ 13 000 personnes selon les autorités, le jour même de la réélection de Bardella à la présidence du RN. Dans la foulée, les internautes ont repris le refrain sous différentes versions (techno, orientales ou encore africaines) qui circulent désormais sur la toile.