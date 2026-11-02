Commerce : les États-Unis sanctionnent l'Afrique du Sud et le Rwanda à partir de 2027

Washington a décidé, lundi 2 novembre 2026, de retirer l’Afrique du Sud et le Rwanda de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), l’accord qui permet à des pays d’Afrique subsaharienne d’exporter certains produits vers les États-Unis sans droits de douane. Le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) a indiqué dans un communiqué que la mesure s’appliquerait à partir du 1er janvier 2027. Or les deux pays étaient déjà dans le viseur de l’administration de Donald Trump, pour des raisons différentes.

Les États-Unis avaient en effet sanctionné le ministère rwandais de la Défense quelques jours plus tôt, car il est accusé de soutenir les rebelles du M23 dans l’est de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué, l’USTR cite pour sa part des obstacles aux échanges et aux investissements américains, ainsi que le degré d’alignement de Kigali et de Pretoria sur la politique étrangère de Washington.

Pretoria visée depuis plusieurs mois

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, avait déjà évoqué ce scénario en décembre 2025 devant une sous-commission du Sénat. « Si vous pensez que nous devrions accorder un traitement différent à l’Afrique du Sud, je suis ouvert à cette idée, parce que je pense qu’ils sont un problème unique », avait-il déclaré, avant d’ajouter, au sujet de la présence commerciale de la Chine en Afrique : « Si nous voulons un AGOA, cela doit être réglé ».

Le programme venait pourtant d’être prolongé jusqu’en décembre 2028, mais la liste des pays éligibles est réexaminée chaque année. Le Rwanda, lui, n’en est pas à sa première sanction, puisque ses exportations de vêtements sont déjà privées des avantages de l’AGOA depuis juillet 2018, après l’interdiction des vêtements d’occasion dans le pays.