Crash en Floride : l’entrepreneur Adam Robinson se disait comblé quelques jours avant

L’entrepreneur américain Adam Robinson, tué dimanche 1er novembre 2026 en Floride, aux États-Unis, dans le crash d’un jet privé, avait confié à un ami que sa vie se passait « trop bien » quelques jours plus tôt, selon le site TMZ. Cet ami, Jesse Ouellette, a expliqué que le fondateur de Retention.com et de RB2B se réjouissait de la croissance de ses entreprises et de la vie de sa famille à Aspen, dans le Colorado.

Jesse Ouellette a ensuite rendu hommage à l’entrepreneur : « Sa perte sera profondément ressentie par les fondateurs de logiciels qui l’ont connu comme ami et collègue. Il remettait en cause la façon dont les choses se faisaient et avait une longueur d’avance sur son temps. C’est déchirant de l’avoir perdu si tôt ».

Le Learjet 60 avait décollé d’Austin, au Texas, à destination de North Eleuthera, aux Bahamas, où la famille comptait fêter l’anniversaire d’Adam Robinson. L’appareil s’est écrasé vers 12 h 50, heure locale, dans un quartier résidentiel près de Greenacres, dans le comté de Palm Beach, après une descente à grande vitesse. Les neuf personnes à bord sont mortes, soit deux pilotes et sept passagers, et une personne au sol a été blessée. Il s’agit de l’accident le plus meurtrier impliquant un Learjet 60.

Le NTSB, l’agence américaine chargée des enquêtes sur les accidents de transport, a indiqué disposer d’éléments laissant penser que l’avion s’est en partie disloqué avant l’impact. L’enquête se poursuit pour déterminer les causes du drame.

Parmi les victimes figurent Helen Sharp, l’épouse d’Adam Robinson, leurs enfants Emma, 4 ans, et Charlie, 2 ans, ainsi que deux amis de la famille, Rachael Reed et Charmi Fehr, et la nounou, Anita Maria Cetina. Dans un communiqué, les familles ont décrit Adam Robinson et Helen Sharp comme des parents dévoués, dont les enfants étaient « la lumière de leur vie ».