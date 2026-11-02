Crash en Floride : Adam Robinson, un entrepreneur à succès, et sa famille parmi les neuf morts

Adam Robinson, fondateur de deux sociétés de logiciels basées à Austin, est mort avec sa femme et leurs deux enfants dans la chute d’un Learjet 60, le 1er novembre 2026 aux États-Unis. L’appareil s’est écrasé sur une route de Greenacres, en Floride, et ses neuf occupants ont tous péri. Leurs proches l’ont confirmé dans un communiqué commun publié sur Facebook, où ils ont écrit : « Le cœur brisé, nos familles annoncent qu’Adam Robinson et Helen Sharp, leurs enfants Emma et Charlie, Rachael Reed et Charmi Fehr, ainsi qu’Anita Maria Apellido Cetina figurent parmi les personnes disparues à bord du vol qui s’est écrasé près de Greenacres, en Floride, le 1er novembre ».

Le jet, qui reliait Austin aux Bahamas, a plongé vers le sol vers 13 heures, heure locale. Pour le gouverneur Ron DeSantis, il s’agit « d’un accident d’avion cataclysmique », avant d’ajouter que l’appareil « ressemblait à un missile qui tombait ». Les deux pilotes ont également péri, dont la copilote Nathalia Gadelha, 20 ans, alors que le NTSB, l’organisme américain chargé des enquêtes sur les accidents de transport, a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident.

Pour rappel, à 44 ans, Adam Robinson dirigeait Retention.com, lancée en 2019, ainsi que RB2B, lancée en mars 2024, qu’il disait avoir financée avec les bénéfices de la première. Il avait d’ailleurs écrit sur LinkedIn avoir « bootstrappé RB2B à 5 millions de dollars de revenus annuels récurrents en 13 mois avec cinq personnes », c’est-à-dire sans financement extérieur, et il affirmait que Retention.com dépassait 20 millions de dollars de revenus annuels récurrents.