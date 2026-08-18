Polémique sur l'âge de Yan Diomandé : plusieurs éléments ne tiennent pas

Yan Diomandé a rejoint le Real Madrid cet été. Le montant de l’opération, 125 millions d’euros assortis de 15 millions de bonus, en fait l’arrivée la plus coûteuse jamais enregistrée par le club madrilène. C’est à partir de cette arrivée que des accusations de fraude sur son âge ont commencé à circuler massivement sur les réseaux sociaux, s’appuyant notamment sur une photo mal datée et une vidéo d’investigation mal interprétée.

Une vidéo de Romain Molina détournée de son sens

Le point de départ de la rumeur des « cinq changements d’âge » remonte à une vidéo du journaliste d’investigation Romain Molina, consacrée aux dessous du transfert du joueur vers le club espagnol. La confusion serait née du partage, par un compte de supporters ivoiriens, d’un extrait de cette vidéo accompagné d’une légende attribuant à tort ces propos à un changement de date de naissance. Selon les précisions apportées après coup, Molina évoquait en réalité cinq changements d’agents et d’intermédiaires, dans un dossier marqué par des litiges sur les droits d’image et plusieurs procédures judiciaires, dont trois plaintes reçues par le service juridique du Real Madrid. L’attaquant ivoirien, né le 14 novembre 2006 selon son état civil officiel, évoluait au RB Leipzig depuis l’été 2025, après avoir fait ses débuts professionnels à Leganés.

Une photo mal datée

Un second élément a été présenté comme preuve : un cliché prétendument pris en 2013, sur lequel le joueur apparaîtrait déjà bien plus âgé que les six ans qu’il aurait eus à cette date selon son état civil officiel. Cette photo a toutefois été corrigée par la communauté d’utilisateurs sur le réseau social X, via le dispositif de notes contextuelles. Le maillot de Chelsea porté sur l’image affiche le sponsor « Three », utilisé par le club anglais uniquement à partir de la saison 2021-2022. La photographie aurait été prise vers 2023, ce qui correspondrait à l’âge indiqué du joueur.

Interrogé sur la polémique, le journaliste belge Sacha Tavolieri, qui avait évoqué un test osseux réalisé par les médecins du Real Madrid, a précisé ne jamais avoir accusé le joueur d’avoir falsifié son état civil : « Le test des os c’est une référence, c’est le test que les médecins font pour vérifier si il a vraiment son âge, je n’ai jamais dit qu’il avait falsifié quoi que ce soit », a-t-il indiqué sur X.

Un débat récurrent dans le football africain

Les soupçons de fraude à l’âge reviennent régulièrement dans le football africain. Depuis 2018, la Confédération africaine de football effectue des examens IRM pour évaluer l’âge osseux des joueurs avant certaines compétitions, selon des informations relayées par Le Monde Afrique. Plusieurs cas ont défrayé la chronique par le passé, comme celui du camerounais Joseph Minala, blanchi en 2014 après une enquête officielle de la Fédération italienne de football, ou plus récemment celui de Wilfried Nathan Douala, suspendu en mars 2024 avec 61 autres joueurs par la Fédération camerounaise pour usurpation d’identité.

Dans le cas de Diomandé, aucun document officiel contredisant sa date de naissance n’a pour l’instant été rendu public. Les bases de données spécialisées, dont Transfermarkt, ainsi que les registres du club et de la FIFA, continuent d’indiquer le 14 novembre 2006 comme date de naissance du joueur.