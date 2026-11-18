Thomas Markle, 82 ans, père de Meghan Markle, fait face à une seconde procédure, cette fois aux Philippines. Le 17 novembre 2026, la police nationale philippine (PNP) a déposé trois plaintes contre lui auprès du parquet de la ville de Cebu. Deux plaintes concernent l’offre, la distribution ou la vente de matériel d’abus sexuels sur enfants, et la troisième la simple détention de ce type de contenus. Ainsi, ce dernier chef est identique à celui pour lequel il est déjà poursuivi aux États-Unis.

Son porte-parole, le colonel Allen Rae Co, avait affirmé lors d’un point presse : « Nous ne laisserons personne faire cela à nos enfants ». Toutefois, Thomas Markle rejette toutes les accusations et les qualifie de « mensonges malsains ».

À l’origine de l’affaire, Thomas Markle Jr, demi-frère de Meghan Markle, qui vit toujours à Cebu, a remis à la police plusieurs cartons de matériel qu’il attribue à son père. Celui-ci habitait la ville jusqu’en mai 2026. En effet, les enquêteurs philippins ont ensuite obtenu un mandat pour examiner les données saisies.

Du côté américain, Thomas Markle était sous liberté conditionnelle avec bracelet électronique après une comparution devant un tribunal de Floride. Puis, le 10 novembre, il aurait coupé ce bracelet et a été placé en détention, où il attend une évaluation psychiatrique avant un éventuel procès. Enfin, le FBI a perquisitionné deux box de stockage à Los Angeles, qu’il dit loués par Thomas Markle. Selon l’agence, des photos y auraient été prises il y a plusieurs décennies, peut-être dans un hôtel aux Philippines.