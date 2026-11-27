Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a dénoncé trois formes de terrorisme auxquelles sont confrontés les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Il s’est exprimé jeudi 26 novembre 2026 à Tanger, au Maroc, lors de la 18e édition du Forum MEDays, au cours d’une table ronde intitulée « Le Sahel : Rétablir l’Autorité ou perpétuer la fragmentation ».

Depuis plusieurs années, les pays de l’AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, affrontent les groupes armés sur leur territoire et ont multiplié les initiatives pour y faire face. Ils ont quitté la CEDEAO, effectif depuis janvier 2025, et lancé la Force unifiée de l’AES à Bamako le 20 décembre 2025, avec 5 000 soldats. Des analyses de 2026 évoquent désormais un objectif de 15 000 hommes.

Abdoulaye Diop distingue trois formes de terrorisme

Le ministre décrit d’abord un terrorisme « géopolitique » : des puissances qui veulent modifier le statu quo à leur avantage et appuient des groupes armés contre les États de l’AES. Il évoque ensuite un terrorisme « économique », qui frappe les pays enclavés par leurs approvisionnements en hydrocarbures et leurs projets de développement, afin d’attiser le mécontentement contre les pouvoirs en place.

Enfin, le terrorisme « médiatique » serait, selon lui, « une arme de destruction massive », relayée par des chaînes occidentales qui reçoivent des groupes terroristes sur leurs plateaux. Il accuse aussi l’Ukraine de soutenir le terrorisme, en Libye comme au nord du Mali, où ses armes auraient causé « des dizaines de morts ».

Bamako plaide pour une « autonomie stratégique », sans nouvelle dépendance, et pour une « souveraineté qui n’est pas opposée à la coopération ». Il défend une « approche holistique » : révision des contrats miniers, emplois pour la jeunesse et une quinzaine d’hôpitaux d’excellence.