Lundi 23 novembre 2026, le général d’armée Saïd Chanegriha a lancé une mise en garde directe aux réseaux qui tentent d’inonder l’Algérie de stupéfiants. Lors d’une visite au Commandement de la Gendarmerie nationale, il a dénoncé les traîtres qui cherchent à submerger le pays de drogues et de psychotropes, et affirmé que l’État leur opposera sa fermeté.

Ce message fait écho aux propos du président Abdelmadjid Tebboune, dimanche 15 novembre, à l’ouverture de l’année judiciaire à la Cour suprême. Il a affirmé que « c’est une guerre déclarée contre l’Algérie », décrivant l’afflux de drogue comme « une véritable guerre contre notre peuple et notre jeunesse ». Il a aussi évoqué une riposte : « Si nécessaire, nous pouvons aller plus loin, jusqu’à la source même de la production de drogue, en légitime défense. » La principale opération signalée après ce discours est celle du 20 novembre près de la frontière ouest, dans le secteur militaire de Naâma, où deux contrebandiers marocains ont été tués et plus de 50 kg de kif saisis.

Une exigence de fermeté face aux trafiquants

Saïd Chanegriha a rappelé devant les gendarmes, que leur corps doit appliquer la loi à tous. « Aucun individu, ni partie, ne saurait jouir d’une immunité », a-t-il insisté, ajoutant qu’« aucune forme de dépassement à l’encontre du citoyen ne saurait être tolérée », car le citoyen représente « le socle de l’Etat et de la République, et la source de légitimité de leurs pouvoirs ». Il a demandé d’intensifier les efforts pour imposer l’autorité de l’État face aux « tentatives des ennemis de la Patrie et des traîtres d’inonder notre pays par toutes sortes de drogues et de psychotropes ».

Enfin, il a appelé à « faire preuve davantage de vigilance et de prudence, pour faire échouer tous les plans malveillants visant notre pays », et à garantir « la sécurisation totale et globale » des régions et des frontières, « à l’aune de la conjoncture instable que connait notre environnement régional ». Aussi, il a rappelé, en citant le président, « l’attachement ferme et constant au devoir de se soumettre tous à la loi, sans exception ».