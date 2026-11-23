Moins de six mois après la mise en service d’une centrale de 40 MW à Niamey, l’Algérie prépare un nouveau chantier électrique en Afrique, cette fois au Soudan. Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a reçu samedi 21 novembre 2026 à Alger une délégation soudanaise conduite par Abdallah Ahmed Mohamed Ali, directeur général de la Société d’électricité du Soudan (SEHC). L’entretien a porté sur l’envoi des équipes de Sonelgaz pour remettre en état les installations endommagées, selon un communiqué du ministère. Rien n’est signé à ce stade, mais la démarche rappelle celle suivie au Niger, où le groupe public algérien a livré son ouvrage à un rythme inhabituel pour ce type de projet.

Un accord entre les deux États en préparation

L’Algérie reste déterminée à soutenir le Soudan durant cette phase délicate, a affirmé Mourad Adjal. Ainsi, il contactera prochainement son homologue soudanais pour étudier un accord intergouvernemental qui encadrerait la coopération et fixerait le rôle de Sonelgaz, a ajouté le ministre. Du côté soudanais, la SEHC veut s’appuyer sur les moyens techniques et humains du groupe algérien pour rétablir la capacité du réseau, a indiqué Abdallah Ahmed Mohamed Ali. En effet, des accords de coopération existent déjà entre les deux pays dans l’électricité, a-t-il rappelé.

Une feuille de route d’urgence

La première étape sera une visioconférence entre Sonelgaz et la compagnie soudanaise, attendue dans les prochains jours. Elle doit mesurer les besoins réels, fixer les priorités de réparation et évaluer ce que le groupe algérien peut engager rapidement. Ensuite, les équipes techniques des deux pays établiront un plan d’urgence qui place les opérations pressantes en tête, avant la réhabilitation complète, la maintenance et la réparation des équipements. Le dispositif prévoit aussi la formation de cadres soudanais à la gestion et à l’exploitation des infrastructures.

Le précédent nigérien

À Gorou Banda, près de Niamey, la centrale offerte par l’Algérie compte deux turbines de 20 MW. Le montage a commencé le 22 avril 2026, les essais le 9 mai, et l’inauguration a eu lieu le 3 juin. La centrale a vu le jour en moins de trois mois, plus vite que prévu, a indiqué le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb. Mais le travail ne s’arrête pas là, puisque « nous travaillons actuellement sur des études de réhabilitation et de renforcement du réseau, notamment sur l’axe Niamey-Agadez », a précisé le PDG de Sonelgaz International. Une centrale similaire de 40 MW a aussi été annoncée à N’Djamena, au Tchad.

Le dossier soudanais n’est pas nouveau. En mai 2022, le ministre de l’Énergie de l’époque, Mohamed Arkab, avait reçu la ministre soudanaise de l’Investissement et de la Coopération internationale. Les deux responsables avaient évoqué le développement des réseaux électriques du Soudan, et la signature d’un mémorandum d’entente avait été annoncée.