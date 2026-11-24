Donald Trump a refusé de préciser, dimanche 22 novembre 2026 aux États-Unis, ce qui se cache derrière les « 20 % » qui ne relèvent pas du génie chez Elon Musk. Le président américain répondait à un invité d’un gala du jeton $TRUMP, organisé à Sterling, en Virginie. Cet invité l’interrogeait sur la récente déclaration du patron de Tesla et de SpaceX, qui affirme ne plus être MAGA. « Je dis toujours à propos d’Elon qu’il est à 80 % un super génie et à 20 % je refuse de dire ce que c’est. C’est un homme très inhabituel », a déclaré Donald Trump.

Une formule que Trump avait déjà employée

Le président américain n’en est pas à sa première version de ce partage en pourcentages. En effet, « Il a 80 % de super génie, et puis 20 % il a des problèmes. Quand il aura réglé ces 20 %, il sera formidable », avait-il déjà déclaré en septembre 2025 dans l’émission de Scott Jennings. De même, il avait repris la formule le 14 octobre 2026, lors d’un meeting à Bullhead City, en Arizona. Il comparait alors l’intelligence de la gouverneure démocrate Katie Hobbs à celle d’Elon Musk, qu’il décrivait comme un super génie à 80 %.

Une brouille née du budget en 2025

Les deux hommes se sont éloignés après le départ d‘Elon Musk de son poste de conseiller du gouvernement, en mai 2025. Ainsi, un mois plus tard, le milliardaire a attaqué le grand projet de budget voulu par le président. « Ce projet de loi budgétaire du Congrès, énorme, scandaleux et bourré de dépenses clientélistes, est une abomination dégoûtante », avait écrit Elon Musk sur X en juin 2025. Puis Donald Trump a alterné compliments et reproches à son égard, en répétant qu’il l’aimait bien malgré tout.

Un gala marqué par la chute du jeton

L’événement de Sterling s’est tenu alors que le jeton $TRUMP a nettement reculé. Il s’échangeait dimanche à 0,89 dollar, contre 1,73 dollar juste avant Halloween, soit une baisse d’environ 49 % en trois semaines. Par ailleurs, des élus démocrates reprochent au président de tirer profit de sa fonction grâce aux activités de sa famille dans les cryptomonnaies. Ainsi, après un gala similaire organisé en mai, ses critiques avaient déjà dénoncé un système où l’accès au président dépend des sommes investies.