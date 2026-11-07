Emmanuel Petit pointe un sujet sensible autour de Mbappé au sein des Bleus

L’ancien international français Emmanuel Petit a de nouveau pris la parole au sujet de Kylian Mbappé sur les ondes de RMC, estimant que le capitaine des Bleus doit clarifier certaines situations avec ses coéquipiers.

Pour rappel, le 25 septembre 2026, l’attaquant du Real Madrid avait inscrit l’unique but de la victoire française contre la Turquie (1-0) en Ligue des nations. Toutefois, il avait quitté ses partenaires à la 58e minute, touché au genou gauche. Puis, le sélectionneur Zinédine Zidane avait annoncé son forfait pour la suite du rassemblement et la Fédération française de football avait ensuite précisé qu’il souffrait d’une lésion tendineuse avant que le joueur ne regagne Madrid pour poursuivre ses soins.

C’est précisément dans ce contexte qu’Emmanuel Petit a tenu à adresser un avertissement au capitaine français. « Il est incontournable, c’est le leader de cette équipe. Mais il va falloir mettre la poussière sous le tapis. Ce qu’il s’est passé lors du dernier rassemblement a laissé des traces dans la relation qu’il peut entretenir avec ses coéquipiers. Sans parler aussi du Ballon d’Or. Il va falloir à un moment donné que l’on s’empare de ce problème et que l’on crève l’abcès », a-t-il déclaré.