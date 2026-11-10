Sommet Trump - Xi - Poutine : la Chine et les États-Unis s'opposent sur la question nucléaire

Washington et Pékin ne parviennent pas à s’entendre sur la forme et le contenu d’une rencontre à trois proposée par Vladimir Poutine. Ce sommet doit se tenir en marge de l’APEC à Shenzhen, les 18 et 19 novembre. Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier ce 10 novembre, le désaccord porte sur la manière de l’organiser et sur les sujets à aborder.

Le nucléaire est au cœur de ce différend. Donald Trump réclame depuis des mois, des discussions sur la maîtrise des armements entre les trois puissances. En mai 2026, il a affirmé lors du sommet de Pékin, avoir évoqué le désarmement nucléaire avec Xi Jinping, alors que le compte rendu chinois n’en faisait pas mention. Le 24 septembre, la Maison-Blanche a encore appelé, à des négociations trilatérales, sans que la version chinoise ne reprenne ce point.

Deux visions opposées du déroulement

Pékin souhaite un sommet encadré, où chaque dirigeant lirait une déclaration préparée à l’avance, avec très peu de place pour le débat selon le Journal. Un responsable chinois a indiqué que la Chine était prête à aborder l’Ukraine et d’autres grands dossiers dans ce cadre. Pékin préférerait des entretiens bilatéraux séparés si aucun scénario n’est fixé à l’avance. L’administration Trump défend un format plus souple, permettant aux trois dirigeants d’échanger librement plutôt que de se limiter à des monologues préparés.

Le responsable chinois a été clair sur le nucléaire : « Pékin n’acceptera pas de participer à une telle réunion ». La Chine est depuis longtemps réticente à engager toute discussion sur ce sujet rappelle le journal. Pour elle, ce type de négociation risquerait de consacrer son statut de partenaire le plus faible, un résultat que Xi Jinping juge inacceptable.

Poutine a proposé cette rencontre à Trump lors de leur dernier appel, le 9 octobre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que des discussions étaient en cours. Moscou espère parvenir à un accord mettant fin à la guerre en Ukraine à des conditions favorables à la Russie d’après le Journal.

Trump s’est dit ouvert à cette rencontre, mais « pas tellement pour l’Ukraine », plutôt pour discuter d’armes nucléaires et de désarmement. Le 9 novembre, il a affirmé qu’il pensait rencontrer Xi et Poutine à l’APEC. La réunion risque de rester une simple intention si Pékin et Washington ne s’entendent pas.