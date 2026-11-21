Au Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé a encore manqué une occasion de faire la différence sur penalty. À la 39e minute, alors que le Real Madrid était mené au score, il s’est présenté face au but mais a tiré au-dessus de la barre.

Ce raté s’ajoute à deux échecs récents. Le Français avait déjà vu son penalty repoussé lors de la Coupe du monde 2026 en juillet, face au Maroc. Il avait connu la même mésaventure en Liga en septembre, face au Real Betis. Trois tentatives infructueuses en cinq mois, un bilan qui inquiète.

Un match renversé dans le dernier quart d’heure

Pablo Durán avait ouvert le score dès la 6e minute, avant que Jude Bellingham n’égalise à la 66e. Carlos Espí, entré en jeu, a offert la victoire au Real à la 85e minute, en reprenant un centre de Vinícius. Le Real revient à égalité de points avec le Barça en tête de la Liga, et prolonge sa série à neuf victoires toutes compétitions confondues. En Liga, Mbappé totalise 13 buts en 12 matchs, pour 2 passes décisives, soit 15 implications directes. Il pointe au deuxième rang du classement des buteurs, derrière Raphinha (15 buts).