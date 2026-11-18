Le 18 novembre 2026, le secrétaire général de l’Union russe de football (RFS), Maxime Mitrofanov, a déclaré aux journalistes que la sélection de la Russie ne participera pas au tournoi prévu en Éthiopie avec des équipes africaines. La compétition, baptisée Peace Cup Feva 2027, doit se tenir du 3 au 13 juin. Rappelons que la Russie, exclue des compétitions officielles depuis février 2022, ne dispute que des matchs amicaux encadrés par la Fifa.

Interrogé sur les projets de la sélection pour 2027, Mitrofanov a d’abord justifié la décision par les dates : « Le tournoi africain se déroule en dehors de la fenêtre officielle de la Fifa. Nous ne participons pas à ce type de tournois ». Il a ensuite précisé la règle suivie par la fédération, en affirmant que « nous ne pouvons prendre part qu’à des compétitions et à des tournois, même amicaux, qui se jouent uniquement selon les règles de la Fifa ». En effet, la fenêtre internationale de juin s’étend du 7 au 15, alors que la Peace Cup Feva commence quatre jours plus tôt. Mitrofanov a toutefois reconnu l’existence de contacts: « on peut dire qu’il y a eu des tentatives de nous contacter ».

Une ligne déjà appliquée en 2025

Pour rappel, en juin 2025, Mitrofanov avait annoncé en marge du forum économique de Saint-Pétersbourg que la Russie renonçait à un tournoi organisé en Afrique le même mois, entre fédérations d’Afrique australe. Pourtant, quelques semaines plus tôt, la sélection avait affronté le Nigeria au stade Loujniki, à Moscou, pour un match nul (1-1). La fédération accepte donc les amicaux avec des sélections africaines quand ils entrent dans le calendrier Fifa.

Mitrofanov s’est d’ailleurs appuyé sur la participation russe à un tournoi des moins de 15 ans pour défendre cette approche : « Nous avons pris part au tournoi des moins de 15 ans, un tournoi officiel sous l’égide de la Fifa. Nous n’avons rencontré aucune réaction négative, tout le monde était prêt à jouer avec nous. Tous les jeunes qui y ont participé ont constaté que le football gagne ».