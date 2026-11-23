Le gouvernement a répondu aux inquiétudes des Béninois sur l’approvisionnement en gaz domestique. Lors d’une intervention diffusée sur BÉNIN TV le 22 novembre, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, a annoncé un retour progressif à la normale dans un délai d’environ deux semaines.

Depuis le début du mois, les bouteilles de gaz de 6 kg sont difficiles à trouver. Des ruptures ont été signalées dès le 6 novembre à Cotonou et Abomey-Calavi. Le 11 novembre, le gouvernement a annoncé l’arrivée prochaine d’une importante livraison au port de Cotonou, mais le 18 novembre.

Un navire déchargé, une reprise attendue

Le gouvernement reconnaît que la situation a été « un peu différente » sur le gaz : les stocks étaient insuffisants face à la demande, ce qui a favorisé la surenchère. Les commandes de réapprovisionnement sont toutefois arrivées depuis le milieu de semaine, et un navire vient d’accoster à Cotonou pour décharger sa cargaison. Il appartient désormais aux distributeurs d’accomplir les démarches nécessaires, un point que la ministre du Commerce, Shadiya Alimantou Assouma, a évoqué avec eux. Le chef de l’État demande d’accélérer la distribution pour que « les bouteilles de gaz remplies soient disponibles partout » sur le territoire.

Le porte-parole déclare que « Quelques jours pour que tout revienne à la normale. Je je crois que d’ici à deux semaines on aura largement eu le temps de stabiliser la situation ». Il estime que quelques jours suffiront pour revenir à la normale et que la situation devrait être largement stabilisée d’ici là. Il dénonce aussi ceux qui profitent de la pénurie pour organiser des hausses de prix.

Replaçant la crise dans la cadre mondial, il explique que « C’est pas le Bénin qui fait les guerres ». Les navires ne circulent plus normalement sur les océans. Il assure que les autorités cherchent les meilleures solutions pour faciliter la vie des Béninois et conclut que « nous allons tous œuvrer » pour que tout se passe bien.