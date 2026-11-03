Iran : face au risque d'une frappe nucléaire, un guide de survie rendu public

Les autorités iraniennes ont diffusé une vidéo de huit minutes dans la nuit du 2 au 3 novembre 2026, expliquant aux civils comment survivre à une explosion nucléaire. Elle a été relayée par l’agence officielle IRNA et donne des consignes sur l’abri, la contamination radioactive et les retombées.

Le commentateur conservateur américain, Tucker Carlson, a publié la veille sur X une mise en garde. D’après lui, sous la pression du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, l’administration Trump pourrait être à quelques jours d’une frappe nucléaire. La cible serait le site de Pickaxe Mountain, car « la seule option militaire est une frappe nucléaire ». Ces allégations n’ont pas été vérifiées. Toutefois, Donald Trump avait déclaré : « Je n’utiliserais pas le nucléaire ».

Un guide pour le citoyen

Le guide demande de ne pas « regarder la lumière intense » produite par l’explosion. Il faut se coucher derrière un obstacle, la tête et le visage protégés. Le bâtiment le plus proche doit être rejoint après l’onde de choc, « sans vous arrêter pour regarder ou filmer l’explosion ». Ne pas aussi chercher refuge dans une voiture. La vidéo explique qu’il vaut mieux gagner le sous-sol ou une pièce centrale, fermer portes et fenêtres et couper la climatisation.

Les vêtements doivent être retirés en cas d’exposition à l’air extérieur, « sans les secouer », puis placés dans un sac hermétique. La vidéo invite à se laver à l’eau tiède et au savon. Elle conseille également de prévoir de l’eau en bouteille et des aliments emballés pour au moins vingt-quatre heures, et de ne pas considérer les lieux comme sûrs automatiquement à l’issue de ce délai. Pour le citoyen, le conseil reste simple : préparer sa famille à l’avance.