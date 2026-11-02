Iran : Tucker Carlson alerte sur une possible frappe nucléaire américaine dans les prochains jours

Ce lundi 2 novembre sur X, le commentateur conservateur américain Tucker Carlson affirme que l’administration Trump pourrait lancer une frappe nucléaire contre l’Iran « dans les prochains jours », sous la pression du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon lui, la cible serait, le mont Pickaxe, où les services de renseignement israéliens soupçonnent Téhéran d’avoir relancé son programme d’enrichissement d’uranium.

En effet, Netanyahou a demandé à Trump, samedi, de relancer les opérations après les élections de mi-mandat américaines selon Axios. Le président américain préfère laisser de temps aux négociations avec Téhéran. Il a confirmé dimanche avoir parlé de l’Iran avec le dirigeant israélien et a affirmé qu’il faudrait « à un moment » donner un « coup de massue » à Téhéran.

Des allégations non vérifiées

Tucker Carlson décrit Netanyahou comme « acculé et désespéré ». Le dirigeant israélien aurait selon lui, besoin d’un nouveau conflit pour rester au pouvoir. Aucune arme conventionnelle américaine ne pourrait atteindre les galeries enfouies sous le mont Pickaxe selon lui. Il avance que « Netanyahou appelle Trump chaque jour » à ce sujet. Il accuse Netanyahou d’avoir fait pression sur des responsables américains.

Carlson affirme qu’une première attaque nucléaire américaine ouvrirait la voie à d’autres usages de l’arme atomique. Il parle même d’une troisième guerre mondiale. Selon lui, Trump « hésite encore » et écoute JD Vance et l’envoyé Steve Witkoff, qui estiment qu’un accord avec Téhéran reste possible. Aucune décision officielle n’a été annoncée par Washington au moment de la publication de cet article.