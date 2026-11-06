Iran : Trump réunit ses conseillers avant une possible reprise des opérations

Le président américain Donald Trump a réuni son équipe de sécurité nationale à la Maison-Blanche les 4 et 5 novembre 2026 pour examiner une possible reprise d’opérations militaires de grande ampleur contre l’Iran, ont confirmé des responsables de haut rang à Fox News. Washington étudie déjà la suite, y compris de nouvelles actions visant le programme nucléaire iranien.

Interrogé par des journalistes, Donald Trump n’a pas écarté cette option : « Je préférerais ne pas détruire le reste du pays si possible, mais il se peut que je doive le faire. Vous le saurez bientôt. »

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM), qui supervise les forces américaines au Moyen-Orient, finaliserait de son côté ses préparatifs en vue d’une éventuelle opération, d’après Fox News.