Thomas Markle affirme n’avoir qu’une seule fille alors qu’il en a deux, et pourtant la justice américaine le juge apte à affronter une procédure pénale. Le 19 novembre 2026, à Tampa, en Floride (États-Unis), la juge fédérale Lindsay Griffin a déclaré le père de Meghan Markle mentalement compétent, après avoir pris connaissance du rapport d’une psychiatre désignée par le tribunal. Selon ce document, dont TMZ a obtenu une copie, l’homme de 82 ans a confondu Meghan et sa demi-sœur Samantha pendant l’entretien. Mais cette confusion ne bloque pas les poursuites : il reste inculpé de détention d’images d’abus sexuels sur mineurs, et le dossier passe donc à l’étape suivante.

Une confusion entre ses deux filles

Lors de l’évaluation, Thomas Markle a d’abord déclaré à la psychiatre qu’il n’avait qu’une fille, puis il a cité son fils, Thomas Jr., et Meghan. Ensuite, quand l’experte a évoqué Samantha, chez qui il séjournait, il a répondu : « Je ne crois pas. J’ai deux enfants. Je pense que Meghan, c’est Samantha. Je n’ai qu’une fille et un fils ». Pourtant, le rapport de 15 pages conclut qu’il comprend la procédure et peut aider sa défense. Ainsi, la psychiatre note qu’il semble atteint d’un trouble neurocognitif majeur, nom médical de la démence, mais elle estime aussi qu’il exagère ses déficits quand on l’interroge sur les détails des accusations.

Le parquet et la défense ne contestent pas

La décision a été rendue lors d’une audience jeudi, et le parquet a accepté les conclusions du rapport. De son côté, l’avocate de Thomas Markle, Mary Claire Wolf, ne les conteste pas pour le moment, mais elle pourrait rouvrir la question quand le dossier sera transféré en Californie. Elle a toutefois précisé que cette décision ne signifie pas que son client reconnaît les faits reprochés, et Samantha Markle, présente à l’audience avec son compagnon, le soutient.

En effet, la juge avait ordonné cette expertise le 6 novembre, jour de l’arrestation de Thomas Markle par le FBI dans une maison de retraite de Lakeland, après avoir relevé un manque de mémoire lors de sa première comparution. Puis les enquêteurs ont affirmé avoir saisi le matériel dans des box de stockage qu’il louait à Los Angeles depuis 2008. Alors qu’il risque jusqu’à 20 ans de prison, il nie les faits, qu’il a qualifiés de « mensonges ignobles », et n’a pas plaidé. Enfin, il fait aussi l’objet de trois accusations aux Philippines, où il a vécu.