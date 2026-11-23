Le FC Barcelone conserve trois points d’avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, au terme d’un week-end où Kylian Mbappé et Lamine Yamal ont chacun manqué un penalty en Espagne. Cet écart découle de la victoire du Barça contre Villarreal, le dimanche 22 novembre 2026. En effet, le Real Madrid s’était imposé la veille face au Celta Vigo, ce qui l’avait ramené provisoirement à hauteur des Catalans, à l’occasion de la 13e journée.

Yamal touche le poteau, le Barça remonte deux buts

Au Camp Nou, les Catalans ont pris un départ difficile. Ainsi, ils ont encaissé deux buts dans les sept premières minutes, signés Tajon Buchanan et Tani Oluwaseyi. Ensuite, à la 21e minute, Yamal est tombé dans la surface après une intervention d’Oluwaseyi, et l’arbitre a désigné le point de penalty après visionnage vidéo. Pourtant, Raphinha est habituellement le premier tireur du Barça, mais c’est Yamal qui s’est présenté. Dès lors, sa frappe a heurté le poteau droit du but. Il s’agit du quatrième penalty manqué de l’ailier sur douze tirés en carrière professionnelle.

Puis le Barça s’est repris après la pause. Gerard Martín a réduit l’écart à la 57e minute, Fermín López a égalisé à la 61e, et un but contre son camp de Pau Navarro a donné l’avantage aux locaux à la 67e. Ensuite, Villarreal a terminé la rencontre à dix. Mais l’entraîneur Hansi Flick n’a pas fait du raté de son joueur un sujet de reproche, comme il l’a montré en conférence de presse d’après-match : « Yamal joue à un niveau incroyable, et je suis très content de lui », a déclaré Hansi Flick. Ainsi, il a aussi souligné l’influence de Pedri, la polyvalence de Frenkie de Jong et la capacité de réaction de son équipe.

Mbappé tire dans les tribunes, le Real s’impose quand même

Pourtant, la veille, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid était déjà en difficulté. Mené depuis la 6e minute sur un but de Pablo Durán, il a obtenu un penalty après une faute sur Mbappé, et l’attaquant français a envoyé le ballon dans les tribunes.

Toutefois, Mbappé a pesé sur le match autrement. Ainsi, il a servi Jude Bellingham pour l’égalisation madrilène. Ensuite, Carlos Espí a offert la victoire au Real (2-1) en fin de match, tandis que Mbappé voit s’arrêter sa série de matchs avec au moins un but. Par conséquent, l’équipe enchaîne une neuvième victoire consécutive en Liga. Dès lors, les deux équipes restent au contact, avec trois points d’écart au classement.