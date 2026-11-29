Dimanche 29 septembre, au Riazor, Raphinha a inscrit trois buts et conduit le FC Barcelone à une victoire 5-1 sur le Deportivo La Corogne, lors de la 14e journée de Liga. Cette performance lui permet de prendre la tête du classement des buteurs, avec 18 réalisations à son compteur.

Rappelons que Kylian Mbappé a dominé le classement du Pichichi pendant deux saisons de suite depuis son arrivée au Real Madrid. Il a décroché le Pichichi en 2024-2025 avec 31 buts, puis de nouveau en 2025-2026 avec 25 réalisations. Il accuse aujourd’hui, un retard de quatre unités sur le Brésilien.

Un podium toujours disputé

Buteur lors de la défaite du Real Madrid face à Alavés, Mbappé compte 14 réalisations. Le Marocain Yassir Zabiri, de Racing Santander, complète le podium avec 12 buts. Lamine Yamal totalise 11 buts. Ante Budimir (Osasuna) en compte 9 et Fermín López 8.

Un groupe de joueurs suit avec 7 buts : Adrián Niño (Málaga), Sergio Camello (Rayo Vallecano) et Roberto Fernández (Espanyol). Enfin, Lucas Boyé (Alavés), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Fer Niño (Elche) et Álex Baena (Atlético de Madrid) ferment le top 10 avec 6 buts chacun.