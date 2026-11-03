Ligue des champions : Lamine Yamal arrache à Kylian Mbappé le record de buts avant 20 ans

L’attaquant espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal, a marqué dès la 7e minute du match contre Aston Villa le mardi 3 novembre 2026. Il s’agit de son 14e but en Ligue des champions, et il passe ainsi devant Kylian Mbappé, qui avait inscrit 13 buts avant ses 20 ans. Les deux joueurs partageaient jusque-là la première place de ce classement.

Pour rappel, Mbappé avait atteint ce total en 23 rencontres de Ligue des champions, alors que Yamal a eu besoin de 36 matchs pour y parvenir. Toutefois, le joueur de 19 ans détenait déjà les records du nombre de buts dans la compétition avant 18 ans (5) et avant 19 ans (11, contre 10 pour Mbappé), et il avait inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en Ligue des champions cette saison avant cette soirée. En championnat, il comptait 10 buts et 7 passes décisives en 11 matchs de Liga au moment d’affronter Aston Villa.

En outre en douze confrontations jusqu’à fin octobre 2026, Yamal l’a emporté neuf fois, contre trois victoires pour Mbappé. Le Barcelonais a aussi eu le dernier mot en Coupe du monde, car l’Espagne a battu la France 2-0 en demi-finale le 14 juillet, avant de devenir championne du monde. De son côté, Mbappé a répondu le 25 octobre, en signant un doublé lors du Clasico remporté 2-1 par le Real Madrid au Camp Nou.

Au final les deux attaquants se sont retrouvés dans la course au Ballon d’Or 2026, où le Français s’est appuyé sans succès sur ses buts avec le Real Madrid, tandis que l’Espagnol est arrivé avec son titre mondial et son rendement au Barça. Les deux protagonistes se sont inclinés face à Harry Kane.

Yamal ne fêtera ses 20 ans que le 13 juillet 2027 et pourra donc encore creuser l’écart avec le record que Mbappé détenait, puisque chaque match européen avant cette date compte pour ce classement.