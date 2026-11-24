Les services secrets algériens chercheraient à rétablir un canal de discussion entre les autorités du Mali et le Front de libération de l’Azawad (FLA), selon Africa Intelligence. « Alors qu’une nouvelle offensive des groupes armés se dessine, les services secrets algériens tentent non sans mal de réactiver des canaux de médiation entre l’État malien et les rebelles touaregs alliés aux djihadistes du Gsim », a écrit le média spécialisé sur X, le 24 novembre 2026.

Cette ligne n’est pas nouvelle côté algérien : « Une solution militaire est impossible au Sahel et au Sahara, en particulier au Mali », a déclaré à plusieurs reprises Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères. Pour l’instant, Bamako et Alger n’ont publié aucune confirmation. Dès lors, l’information reste à vérifier, alors que cette démarche suivrait plus de deux ans de brouille entre les deux capitales, puis un dégel récent.

Une médiation algérienne mise de côté en 2024

Pendant des années, l’Algérie a tenu le rôle de médiateur entre Bamako et les mouvements du Nord. Elle avait conduit les négociations de l’accord de paix de 2015. Pourtant, les autorités maliennes l’ont dénoncé en janvier 2024. Ensuite, la rupture s’est aggravée le 1er avril 2025, quand l’armée algérienne a abattu un drone malien près de Tin Zaouatène. Dès lors, les deux pays ont fermé leur espace aérien. Puis, en juillet 2025, le président de la transition, Assimi Goïta, a rejeté l’offre de médiation du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, en dénonçant les ingérences d’Alger.

Le dégel a commencé le 10 juillet 2026, avec la réouverture des espaces aériens et le retour des ambassadeurs. Ensuite, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, s’est rendu à Alger en août. Son homologue algérien, Sifi Ghrieb, lui a rendu visite à Bamako le 14 septembre. Enfin, une feuille de route doit préparer un déplacement de Goïta en Algérie.

Des positions toujours éloignées sur le terrain

Entre-temps, le FLA et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, ont lancé une offensive commune le 25 avril 2026, la plus vaste au Mali depuis 2012. Dans la foulée, ils ont pris Kidal, et le ministre de la Défense, Sadio Camara, a été tué à Kati. Puis l’armée malienne et l’Africa Corps, la force paramilitaire russe, ont repris Kidal début octobre. Plus récemment, le 5 novembre, le FLA a revendiqué des frappes de drones contre leurs positions à Anéfis, dans la même région.

Cependant, le fossé reste large. D’un côté, Bamako dénonce une alliance terroriste entre les deux groupes et défend l’intégrité territoriale du pays. De l’autre, le FLA réclame l’indépendance de l’Azawad. De leur côté, les autorités maliennes reprochent à l’Algérie d’avoir hébergé des rebelles, ce qu’Alger rejette en affirmant défendre l’unité du Mali. Enfin, les deux pays partagent plus de 1 300 kilomètres de frontière, dont une partie touche la région de Kidal.