L’armée américaine a considérablement réduit le temps nécessaire aux industriels de la défense pour tester leurs armes. Grâce à un nouveau système de réservation, le délai d’accès aux terrains d’expérimentation est passé de 12 à 18 mois à seulement 33 jours. Le Maroc figure parmi les pays concernés par cette nouvelle organisation, avec le site militaire de Tan-Tan, qui a accueilli un essai de missile américain en août 2026.

Le Maroc fait partie des rares pays entretenant un lien militaire étroit avec Washington. Depuis 2004, il est désigné allié majeur non membre de l’OTAN. Il est aussi le premier acheteur africain d’équipements militaires américains, avec des ventes dépassant 8,5 milliards de dollars. Les deux pays organisent ensemble l’exercice African Lion, qui réunit plus de 40 nations en 2026. C’est dans ce cadre que l’entreprise Covenant Industries a testé son missile Anthem, le 6 août 2026, sur un complexe de champs d’entraînement au Maroc.

Tan-Tan, un terrain d’essai stratégique pour Washington

Le nouveau dispositif américain repose sur une plateforme numérique permettant aux entreprises de défense de solliciter plus rapidement des créneaux d’expérimentation sur des installations militaires. L’objectif est de réduire les lourdeurs administratives qui freinent la mise à l’épreuve des nouvelles technologies. Le secrétaire américain à l’Armée, Dan Driscoll, a expliqué que Washington voulait « lever chaque obstacle » accumulé au cours des dernières décennies. L’ambition affichée est de ramener les délais à 30 jours.

Une première illustration a été enregistrée le 6 août 2026 à Tan-Tan, dans le sud du Maroc. L’entreprise américaine Covenant Industries y a testé son missile de croisière Anthem. Sa dirigeante, Abby Denburg, a indiqué que son entreprise avait disposé de seulement 14 jours entre l’invitation américaine et la démonstration.

Le dispositif couvre six sites, dont cinq aux États-Unis et celui de Tan-Tan. Le général Patrick Gaydon a annoncé 156 demandes depuis son lancement, dont 15 essais déjà réalisés. Quatorze autres étaient prêts à être conduits et 93 dossiers en préparation. Le terrain marocain devient ainsi un maillon important de la stratégie américaine visant à accélérer l’évaluation de ses futurs armements.