Kylian Mbappé a rejoint l’actrice Ester Expósito au Pays basque, en Espagne, le lundi 16 novembre 2026, en mettant à profit les jours de repos accordés par le Real Madrid pendant la trêve des sélections. Ainsi, le couple a d’abord été vu à Durango, où l’actrice tourne la nouvelle adaptation de La Regenta pour Netflix. Ensuite, ils ont dîné au restaurant Aitana, à Saint-Sébastien, puis sont repartis en taxi vers 22h45. Pourtant, ni l’un ni l’autre n’a fait de déclaration.

Cette escapade n’est pas la première du couple présumé. En effet, les deux ont été vus ensemble à Paris en mars, avant de rentrer à Madrid en jet privé. Puis, ils ont été aperçus en Sardaigne en mai, pendant la convalescence du joueur, et des photographes les ont surpris à Ibiza avant son départ pour la Coupe du monde. Enfin, l’actrice a été filmée au Hard Rock Stadium de Miami pour le match entre la France et l’Angleterre.

Elle avait déjà évoqué le sujet en juin, au Festival de télévision de Monte-Carlo, en répondant à la rumeur selon laquelle elle ignorait qui était le joueur : « Bien sûr que je savais qui il était ». Puis, interrogée sur le pays qu’elle soutiendrait au Mondial, elle avait ajouté : « C’est un choix difficile pour moi, je ne peux pas choisir ». Enfin, fin juillet, face aux rumeurs, elle avait publié un message sur les réseaux sociaux : « J’ai un contrôle total sur mes réseaux sociaux. Personne ne peut me dire ce que je dois ou ne dois pas publier, donc ce que je partage reste authentique ».