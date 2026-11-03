Mort de Jesús de Miguel : traité d'« assassin », le gardien Jesús Owono se retire d'Instagram

Le gardien de FC Andorra a fermé son compte Instagram après une vague d’insultes, au lendemain du choc qui a coûté la vie à l’attaquant du CD Tenerife. Lors du match disputé lundi au stade Heliodoro Rodríguez López, le score était de 2-2 dans le temps additionnel lorsque Owono est sorti de sa surface pour dégager le ballon. Il a heurté Jesús de Miguel à la poitrine avec le genou. L’attaquant est resté au sol, a subi un arrêt cardiorespiratoire et a été réanimé avant d’être transféré en soins intensifs à l’hôpital Nuestra Señora de Candelaria, où il est mort mardi matin. L’arbitre a expulsé le gardien et la rencontre a été suspendue. Le Tenerife a reporté ses matchs contre Grenade et Badajoz. La police nationale espagnole a ouvert une enquête pour homicide.

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Une vague d’insultes sur les réseaux

Le gardien a été vu en pleurs et en train de prier dans le vestiaire après la rencontre selon la presse espagnole. Des supporters présents dans les tribunes lui ont lancé « assassin ». Sur les réseaux sociaux, les messages haineux se sont multipliés, et il a décidé de fermer son compte Instagram. Son compte X était, lui, inactif depuis environ deux ans.

Dans l’entourage du club andorran, on affirme qu’il n’y a jamais eu la moindre intention de blesser l’adversaire et que l’action a « terriblement mal tourné ». Le gardien serait « très affecté par la situation », selon la radio COPE. Le journaliste Iván Álvarez a rapporté que le programme de la station avait entendu les cris du stade, et que pour Owono, « ce n’est pas agréable d’entendre le Heliodoro crier « assassin » ».

Avant toute prise de parole publique, Owono souhaiterait contacter la famille de Jesús de Miguel pour présenter ses excuses, lui témoigner son soutien et lui proposer son aide. Pendant l’hospitalisation de l’attaquant, il a suivi de près son état de santé par l’intermédiaire du délégué et des services médicaux de l’FC Andorra. Le Tenerife a annoncé que la situation médicale du joueur s’était aggravée sur le plan neurologique avant que sa mort ne soit confirmée.