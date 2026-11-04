Mort du footballeur Ezekiel Williams : la police britannique ouvre une enquête pour meurtre et arrête trois suspects

La Thames Valley Police a annoncé mercredi 4 novembre 2026 l’ouverture d’une enquête pour meurtre en Angleterre, après la mort du footballeur Ezekiel Williams, 26 ans. Deux hommes de 21 et 28 ans ont été arrêtés pour suspicion de meurtre, et un troisième, âgé de 30 ans, pour suspicion d’aide à un auteur d’infraction. Tous trois habitent Luton et restent en détention. Ces arrestations donnent une tout autre dimension au dossier, car nous vous disions que le milieu de terrain était mort subitement, sans que les circonstances soient connues.

Une agression présumée à Milton Keynes

Ezekiel Williams avait été grièvement blessé aux premières heures du dimanche 1er novembre, sur Midsummer Boulevard, à Milton Keynes, lors d’une agression présumée. Il est mort à l’hôpital le lendemain, et la Major Crime Unit a donc pris en charge l’enquête, en précisant ne voir aucun risque plus large pour la population locale. L’inspecteur Rob Underhill, qui la dirige, a ainsi déclaré : « Nos pensées vont avant tout à la famille et aux proches d’Ezekiel en ces moments dévastateurs ». La police a ensuite lancé un appel à témoins.

De son côté, Hendon FC avait annoncé la mort de son joueur dès le mardi 3 novembre, en écrivant : « Nous sommes sidérés et le cœur brisé d’annoncer le décès soudain et tragique du milieu de terrain Ezekiel Williams hier après-midi, à l’âge de 26 ans ». Le club de la Isthmian League South Central, qu’il avait rejoint en septembre après être passé par Kettering Town, le FC Romania et Marlow, a par conséquent reporté son match de London Senior Cup contre Woodford Town, prévu mercredi.