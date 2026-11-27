Les actions de la raffinerie Dangote commenceront à être échangées à la Bourse du Nigeria (NGX) le mardi 1er décembre 2026. Devakumar Edwin, vice-président pétrole et gaz du groupe Dangote, a donné cette date mercredi 25 novembre dans un entretien accordé à Reuters. Le lancement suit l’approbation, lundi, du plan d’attribution des titres par la Commission des valeurs mobilières (SEC).

Le projet a avancé par étapes. En août 2025, Aliko Dangote annonçait vouloir coter sa raffinerie « très bientôt » à la bourse nigériane. Au printemps, le groupe a confié l’opération à Stanbic IBTC Capital, Vetiva Capital Management et FirstCap. Le dossier d’introduction a ensuite été déposé auprès de la SEC début août. L’offre a été clôturée le 27 octobre, avec des commandes d’environ 6 400 milliards de nairas, soit trois fois l’objectif visé. Cette première cotation fait suite à un engouement exceptionnel des souscripteurs, dont les ordres d’achat ont atteint 4,5 milliards de dollars pour une offre initiale estimée à environ 1,62 milliard de dollars.

Les dernières étapes avant la cotation

Les actions doivent être créditées sur les comptes des investisseurs, et les remboursements versés avant le premier jour de cotation. Une notification officielle de la bourse confirmera la date. Certains médias avaient d’abord évoqué le 8 décembre, ce qui rend la confirmation officielle d’autant plus attendue.

Devakumar Edwin a déclaré : « Les actions de la raffinerie Dangote commenceront à être échangées à la Bourse du Nigeria le 1er décembre. » Le groupe présente l’opération comme « l’introduction en bourse du peuple », qui doit permettre aux Nigérians de partager la croissance et les résultats financiers de la raffinerie. Ni la SEC ni la bourse n’ont commenté ces déclarations à ce stade.