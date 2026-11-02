Ormuz : l'Iran affirme avoir capturé deux drones américains et abattu un MQ-9

Trois drones américains perdus en une seule journée : c’est le bilan que revendiquent les Gardiens de la révolution iraniens autour du détroit d’Ormuz. Selon un communiqué rapporté par l’agence Tasnim le lundi 2 novembre 2026, ils ont abattu un MQ-9 à l’est du passage et fait tomber deux MQM-170 au sud de l’île de Qeshm, en Iran, mais Washington n’a pas confirmé ces pertes à ce stade. L’annonce intervient alors que des médiateurs qataris sont de retour à Téhéran.

Quatre MQM-170 revendiqués au total

D’après ce communiqué, les deux MQM-170 ont été neutralisés puis capturés grâce aux systèmes de guerre électronique de la force aérospatiale des Gardiens, de sorte que l’Iran affirme détenir désormais quatre drones de ce type. Il présente par ailleurs le MQ-9 abattu comme le 55e de ce modèle détruit par ses forces.

Ces revendications en rappellent une autre, puisque les Gardiens avaient déjà annoncé le 29 octobre la capture d’un MQM-170 à l’ouest du détroit. Le CENTCOM, commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, avait alors jugé cette annonce fausse, et cette capture n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Le MQM-170 Outlaw sert avant tout à simuler des menaces lors d’exercices, si bien que des observateurs estiment que sa capture, même avérée, apporterait peu de renseignements comparée à celle d’un MQ-9. L’Iran avait d’ailleurs déjà exhibé en décembre 2011 un drone américain RQ-170 Sentinel, dont Washington avait reconnu la perte.