Le ministre des Mines du Niger, le Commissaire-Colonel-Major Abarchi Ousmane, a demandé aux autorités locales de prévenir la présence de ressortissants étrangers dans la zone de Gidan Daka, au cours d’une mission menée du 21 au 22 novembre 2026 dans le département de Bilma. L’Agence nigérienne de presse rapporte cette consigne dans une dépêche du 26 novembre. Ainsi, elle tombe environ trois semaines après l’interdiction de l’orpaillage décidée par la Guinée, qui a poussé des dizaines de milliers de mineurs vers le Mali et le Burkina Faso.

Des consignes données à Chirfa

La visite a conduit le ministre sur les sites d’orpaillage du Djado, dans le nord du pays. Une fois à Chirfa, il a reçu le préfet de Bilma et le directeur départemental des Mines. Il leur a demandé de reprendre la main sur la situation à Gidan Daka, puis d’appliquer strictement les textes pour mettre fin aux pratiques constatées. Ensuite, la délégation a rencontré des orpailleurs, pour connaître leurs conditions de travail et leur rappeler les règles de la réglementation minière. Enfin, le ministre a terminé son déplacement à Kafra, où il a vérifié l’avancement des travaux du forage ENF13.

Un constat jugé « préoccupant »

« Sur les sites d’orpaillage de la zone, le constat est préoccupant. L’environnement a subi de profondes transformations sous l’effet de l’utilisation de gros engins et de produits chimiques », écrit l’ANP. Cette dernière attribue en partie cet usage à des exploitants étrangers et décrit une activité menée en marge de la réglementation. Pourtant, le code minier nigérien interdit, sauf dérogation, le traitement chimique des minerais et l’abattage à l’explosif, comme l’avait rappelé la ministre des Mines devant l’Assemblée nationale en mai 2022. Elle avait ajouté que l’orpaillage s’était étendu à la région d’Agadez, dont le Djado, en 2014. Aucune sanction ni aucun chiffre n’accompagne pour l’instant l’instruction du ministre.

Le précédent guinéen

En Guinée, l’orpaillage artisanal a été suspendu en Haute-Guinée à partir du 29 octobre 2026, puis de nouvelles mesures ont été annoncées le 2 novembre. Selon un bilan officiel publié le 9 novembre, 1 412 personnes ont été interpellées, tandis que Bamako estime à 160 000 le nombre de personnes arrivées sur son territoire. Face à cette situation, « une opération fort déplorable et regrettable », a jugé le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, dont le pays affirme ne pas avoir été prévenu. En réponse, plusieurs ministres guinéens ont maintenu que « tout contrevenant, qu’il soit guinéen ou étranger, sera interpellé ». En revanche, les consignes de Niamey visent une zone précise du Djado et ne mentionnent aucune arrestation.