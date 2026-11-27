Samuel Eto’o a répondu à Christophe Dugarry vendredi 27 novembre 2026, dans un long message publié sur Instagram. L’ancien attaquant camerounais y conteste les accusations de corruption visant la CAF et reproche au consultant une erreur sur les 25 millions de dollars promis par la FIFA. Dugarry avait dénoncé ces faits quatre jours plus tôt, comme l’avait rapporté La Nouvelle Tribune, après l’assemblée générale de la CAF à Abuja, au Nigeria, où Gianni Infantino avait reçu une standing ovation. Eto’o prend le contre-pied de cette lecture et défend aussi Noah Lunsi, avec qui Dugarry s’était déjà accroché en direct.

Eto’o corrige Dugarry sur les 25 millions de dollars

« J’ai assisté à de la corruption en direct. Le président de la CAF a fait lever tous les présidents de Fédération pour applaudir Infantino parce que celui-ci a décidé de donner 25 millions par Fédération. », avait déclaré Christophe Dugarry sur RMC le lundi 23 novembre. Mais « Mon jeune frère Noah Lunsi avait raison. Avoir été un BON joueur ne vous donne pas automatiquement la légitimité de parler de football mieux que les autres, et encore moins de maîtriser les politiques du football. La preuve ! Vous affirmez que les 25 000 000 de dollars que recevront les fédérations africaines relèvent de la corruption. », a écrit Samuel Eto’o sur Instagram. Ensuite, « Comme la bêtise a parfois la particularité de persister, je suis au regret de vous informer que les 211 fédérations membres de la FIFA bénéficieront de la même somme, y compris les fédérations européennes. D’ailleurs, je pourrais vous faire parvenir le courrier de l’UEFA adressé avant la réunion du Conseil de la FIFA. », a ajouté Samuel Eto’o.

En effet, le projet présenté par la FIFA le 15 octobre à Zurich prévoit 25 millions de dollars pour chacune de ses 211 associations membres entre 2027 et 2030, dans une enveloppe de 6,35 milliards de dollars. Cependant, le Conseil de la FIFA doit encore le valider en décembre, avant un examen au Congrès en mars 2027.

Une demande d’excuses et le soutien de Noah Lunsi

Eto’o ne s’en tient pas aux chiffres. « Monsieur Dugarry, si vous avez encore un minimum de dignité, tout comme ceux qui diffusent volontairement des informations erronées sur la CAF, vous devriez avoir l’honnêteté de présenter vos excuses. Après tout, nous sommes tous des êtres humains et l’erreur est humaine. », a écrit Samuel Eto’o. Ainsi, « Pour votre culture, les véritables enjeux de cette élection sont ailleurs. Ils concernent notamment la démocratie véritable, celle que certains prétendent défendre tout en imposant, depuis des décennies, leur propre conception aux autres. NB : Nous n’avons tout simplement pas les mêmes problèmes, ni les mêmes réalités. », a-t-il poursuivi. Enfin, « Monsieur Dugarry, je vous prie d’éviter de présenter le président Motsepe comme votre ami. Vous évoluez dans des mondes différents et vos responsabilités ne sont pas comparables. », a conclu Samuel Eto’o dans son message Instagram. Patrice Motsepe, président de la CAF, avait fait lever l’assemblée pour applaudir Infantino, alors que l’Afrique pèse 54 des 211 voix de la FIFA, soit plus du quart du collège électoral.

Le 11 novembre, Dugarry et Noah Lunsi s’étaient affrontés sur le plateau de la même émission de RMC, le consultant contestant la légitimité du créateur de contenu à parler de football faute d’avoir joué au haut niveau. Depuis, « Grand frère, tu es une légende et notre papa à tous, le plus grand numéro 9 que l’Afrique ait connu. La prochaine fois, je t’en supplie, laisse-moi leur répondre. Il ne mérite pas un semblant d’intérêt de ta part, mon président. », a commenté Noah Lunsi sous la publication d’Eto’o.