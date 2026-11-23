Kylian Mbappé a manqué un nouveau penalty samedi 21 novembre 2026 au Santiago-Bernabéu, à Madrid, en Espagne. Le Français a envoyé son tir au-dessus de la barre à la 39e minute, alors que le Real Madrid était mené par le Celta Vigo. Le raté est resté sans conséquence, puisque les Merengues se sont imposés 2-1, mais les chiffres relayés par Yahoo Sports montrent que ce scénario revient trop souvent. Depuis son arrivée au club, l’attaquant a transformé 22 de ses 28 penaltys. Il tombe à 3 réussites sur 7 (42,86 %) quand son équipe est menée.

Un tireur sûr à égalité, moins quand il faut revenir

L’écart avec ses autres situations est net. À égalité, Mbappé affiche un sans-faute de 11 penaltys sur 11. Ensuite, quand le Real mène, il en a réussi 8 sur 10. Ainsi, il n’a marqué que trois fois en étant mené, contre Las Palmas, Marseille et Gérone. À l’inverse, il a échoué à quatre reprises avec l’occasion d’égaliser : face au Celta Vigo, au Betis Séville, à l’Athletic Bilbao et à Liverpool. Par conséquent, il a manqué plus de la moitié de ses penaltys quand il pouvait remettre son équipe à égalité.

Samedi, le Celta Vigo avait pris l’avantage par Pablo Durán dès le début de la rencontre. Puis Jude Bellingham a égalisé en seconde période, avant que le remplaçant Carlos Espí ne donne la victoire au Real à la 85e minute.

Le précédent du Betis

Le raté le plus coûteux de la saison remonte au 4 septembre. Au Betis Séville, Mbappé a vu son penalty arrêté par Álvaro Valles dans le temps additionnel, alors que le Real était mené 1-0, et le match s’est terminé sur cette première défaite de la saison en Liga. Dans la foulée, « Nous méritions clairement de gagner, mais mériter ne donne pas de points », avait déclaré José Mourinho à l’issue de la rencontre.

Puis, trois jours plus tard, « Il n’a pas été retiré soit parce que la VAR ne connaît pas les règles, soit parce qu’elle ne voulait pas qu’il le soit. C’est la question à laquelle j’aimerais que les responsables répondent. Pourquoi la VAR n’a-t-elle pas permis de retirer le penalty ? », a déclaré l’entraîneur en conférence de presse, en visant l’entrée d’un défenseur adverse dans la surface au moment du tir. Pourtant, le comité technique des arbitres espagnols a confirmé la décision de ne pas faire rejouer le penalty.

Une efficacité intacte en sélection

À l’inverse, Mbappé reste très fiable avec les Bleus. Avant le quart de finale du Mondial 2026, il comptait 14 penaltys réussis sur 15 en équipe de France, son seul échec datant de 2020-2021 face au Kazakhstan. Cette saison, l’attaquant totalise 17 buts et 4 passes décisives en 17 matchs, toutes compétitions confondues.