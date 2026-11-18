Carlos Forbs a vécu une soirée qu’il n’est pas près d’oublier. En effet, ce mardi à Cardiff, l’ailier du Club de Bruges a inscrit son premier but en équipe nationale, celui qui a donné au Portugal une victoire 3-2 sur le pays de Galles lors de la dernière journée de Ligue des nations.

Le symbole est d’autant plus fort que Cristiano Ronaldo a annoncé sa retraite internationale début novembre. En effet, il a incarné le numéro 7 pendant des décennies de carrière en sélection. Pour lui rendre hommage, la fédération avait d’ailleurs modifié le chiffre en y ajoutant une barre horizontale.

Pourtant, Jorge Jesus ne l’avait pas titularisé. Sorti du banc, Forbs a fait basculer la rencontre : il est rentré sur son pied gauche, a éliminé son vis-à-vis, puis a enroulé sa frappe hors de portée du gardien. Ainsi, le Portugal s’est imposé malgré l’expulsion de Pedro Neto et termine en tête de son groupe.

À l’issue du match, le joueur est resté sobre : « C’est un sentiment particulier, je n’oublierai jamais cette soirée à Cardiff ». Son apport ne se limite toutefois pas à ce but. « Le coach m’a demandé d’aller au duel et de passer mon homme. Je devais ensuite bien aider l’équipe à défendre. »

Ce mercredi matin, le journal A Bola le salue comme « Le nouveau héros du Portugal ». Cependant, le 7 lui est confié à titre provisoire, Rafael Leão serait pressenti pour en hériter selon certaines sources. Le début d’une nouvelle ère ?