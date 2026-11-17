Les déclarations de Dolores Aveiro, mère de Cristiano Ronaldo, provoquent une polémique au Portugal. Après avoir exprimé sa satisfaction devant la défaite de la Seleção face au Danemark, elle a vivement critiqué le traitement réservé à son fils, suscitant de nombreuses réactions dans la presse sportive portugaise.

La polémique autour du départ de Cristiano Ronaldo de la sélection portugaise prend une nouvelle tournure. Sa mère, Dolores Aveiro, a vivement critiqué le traitement réservé à son fils, allant jusqu’à exprimer sa satisfaction après la défaite de la Seleção face au Danemark. Une sortie qui a rapidement suscité des réactions dans les médias du pays.

En effet, cette déclaration intervient dans un contexte particulier, puisque Cristiano Ronaldo a annoncé sa retraite internationale. Le Portugal affrontait ainsi le Danemark pour son premier match depuis cette annonce. Cependant, l’hommage organisé en l’absence de l’ancien capitaine n’a visiblement pas convaincu sa mère, qui considère que son fils n’a pas reçu la reconnaissance attendue.

« Je suis contente que le Portugal ait perdu. Mon fils a été trahi et trompé. Ses coéquipiers ne le respectent pas et ne lui ont pas témoigné la considération qu’il mérite. Et cet hommage organisé en son absence était inapproprié », a-t-elle déclaré.

Ces propos ont provoqué une réaction immédiate de la presse sportive portugaise. Ainsi, sur A Bola, le journaliste Paulo Cunha a notamment désapprouvé cette prise de position : « Madame Aveiro a eu tort de dire qu’elle était satisfaite de la défaite du Portugal. » De plus, plusieurs commentateurs estiment en effet que les différends autour de Ronaldo ne devraient pas conduire à se réjouir d’un revers de la sélection nationale.

Par ailleurs, les accusations visant les coéquipiers de CR7 alimentent également les discussions. En effet, sur Record, un journaliste a évoqué la réponse de Jorge Jesus, qui a choisi de ne pas entrer dans une confrontation directe avec Dolores Aveiro.