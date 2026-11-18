Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dénoncent l’utilisation présumée d’infrastructures civiles pour stocker des armes et des munitions dans les zones de conflit de l’Est. En effet, dans une déclaration, leur porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, accuse l’armée rwandaise et ses « supplétifs » d’avoir recours à des bâtiments scolaires, des structures sanitaires et d’autres installations publiques à des fins militaires.

« Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l’opinion nationale et internationale les informations préoccupantes faisant état de l’utilisation des infrastructures publiques, notamment les bâtiments scolaires, les formations médicales et d’autres installations civiles, comme lieu de stockage d’armes et de munitions par l’armée rwandaise et ses supplétifs FRN, Tyroneo, Retabara, FNL, Aminemwe et dans toutes les zones sous leur occupation. De telles pratiques constituent une grave menace pour la sécurité des populations civiles et compromettent la protection des infrastructures essentielles à la vie communautaire, en particulier les écoles qui doivent demeurer des espaces exclusivement consacrés à l’éducation et à l’avenir des générations futures », déclare le porte-parole des FARDC.

L’armée congolaise exprime également ses préoccupations concernant les populations des Hauts Plateaux de Fizi. « Plusieurs communautés, notamment la communauté banyamulenge, se retrouvent prises en otage et exposées aux conséquences des activités de la coalition RDF-FRN-Twirwaneho-Red-Tabara-FNL », affirme Sylvain Ekenge Bomusa Efomi qui rappelle que les populations de cette partie du territoire ont droit à la protection, à la sécurité et à leurs droits fondamentaux, sans distinction d’origine ou d’appartenance communautaire.

Pour rappel, l’utilisation militaire des écoles en RDC a déjà été documentée par l’ONU. En effet, dans un rapport publié le 15 octobre 2024, portant sur la période d’avril 2022 à mars 2024, l’organisation a recensé 55 incidents : 48 au Nord-Kivu, cinq au Sud-Kivu et deux en Ituri. Les établissements avaient été utilisés entre deux jours et un mois.