Retraite : Elon Musk dit d’arrêter d’épargner, les experts financiers américains répondent que c’est dangereux

Elon Musk s’attaque à un réflexe que des générations de personnes ont adopté : mettre de l’argent de côté pour la retraite. En effet, début janvier 2026, le patron de Tesla et de SpaceX a affirmé dans le podcast Moonshots with Peter Diamandis que l’intelligence artificielle rendrait bientôt cette précaution inutile aux États-Unis. Il situe en 2030 le moment où l’IA dépasserait l’humanité entière et promet des soins médicaux meilleurs qu’aujourd’hui d’ici cinq ans. Ainsi, il en a donc tiré ce conseil : « Ne vous inquiétez pas à l’idée de mettre de l’argent de côté pour la retraite dans 10 ou 20 ans. Cela n’aura pas d’importance ».

Il a ensuite décrit ce qui attendrait les futurs retraités : « L’épargne-retraite sera sans objet. Les services seront là pour vous soutenir. Vous aurez le logement. Vous aurez les soins de santé. Vous aurez les loisirs …Des secousses font partie du processus. Le changement fait toujours un peu peur, non ? »

Des conseillers financiers refusent de parier sur l’abondance

Toutefois, les professionnels de la retraite n’ont pas suivi ce raisonnement. Dans une chronique publiée le 5 mai 2026 par Yahoo Finance, la journaliste Kerry Hannon a recueilli leurs réactions. Conor Kelly, associé et conseiller financier senior chez Prime Capital Financial, un admirateur de Musk, a estimé qu’une abondance portée par l’IA renforcerait la valeur des actifs en quantité limitée, comme l’immobilier, et que bâtir son avenir sur un monde sans argent revenait à jouer gros.

Dan Galli, planificateur financier certifié à Norwell, dans le Massachusetts, a lui aussi gardé ses distances. Il a rappelé que les promesses futuristes de son enfance ne s’étaient réalisées qu’en partie en soixante ans, et que ne rien prévoir pouvait mener à l’échec.

Pam Krueger, fondatrice de Wealthramp, un service qui oriente les particuliers vers des conseillers financiers, a reconnu que l’IA et l’automatisation faisaient déjà baisser certains coûts, mais elle a refusé d’en tirer une règle pour son épargne. Elle a donc poussé la logique de Musk jusqu’au bout : « Si je crois cela, pourquoi ne pas vider mon 401(k) et tout dépenser maintenant ? Parce qu’Elon Musk n’est pas moi. Et il n’est pas vous ». Elle a ajouté qu’un avenir plus abordable que prévu ne ferait que rendre l’épargnant mieux préparé.