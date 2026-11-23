Des services de renseignement occidentaux estiment que la Russie pourrait mettre en orbite un satellite armé d’une charge nucléaire avant la fin de 2026. Selon une enquête publiée lundi 23 novembre par les médias allemands WDR, NDR et la Süddeutsche Zeitung, relayée par la Tagesschau, le BND et la Bundeswehr ont partagé avec leurs alliés des informations sur un engin baptisé Sputnik-S. L’appareil serait construit depuis plusieurs années et stocké près de Moscou. Ces éléments reposent sur des responsables de la sécurité qui n’ont pas été nommés. Washington accuse déjà la Russie de travailler sur une arme nucléaire antisatellite, et Moscou dément.

Un lancement possible dès début décembre

L’alerte a circulé début novembre entre plusieurs pays membres de l’OTAN. Elle évoque un départ dans un délai d’environ 60 jours. Ensuite, le commandement spatial de la Bundeswehr juge qu’un lancement serait possible dès le début de décembre. Ainsi, des experts militaires allemands auraient briefé des représentants du gouvernement, dont le ministre de la Défense Boris Pistorius. En revanche, le ministère allemand de la Défense refuse de commenter les intentions russes et invoque la confidentialité de ces informations.

Une explosion nucléaire en orbite basse pourrait détruire des centaines de satellites, comme ceux du réseau Starlink, que l’armée ukrainienne utilise. Ce risque inquiète les alliés depuis longtemps. En effet, « Si quelqu’un ose faire exploser une arme nucléaire dans la haute atmosphère ou dans l’espace, ce serait plus ou moins la fin de l’utilisation de ce bien commun mondial. Si l’on raisonne de façon rationnelle, personne n’emploierait une telle arme dans l’espace », avait déclaré Michael Traut, qui dirigeait le commandement spatial allemand.

Une alerte déjà lancée en 2024

En février 2024, les États-Unis avaient déjà prévenu leurs alliés européens qu’un lancement de ce type pouvait intervenir dans l’année. Cependant, les services américains reconnaissaient une faible confiance dans leur propre analyse, et aucun lancement n’a eu lieu. Depuis, Washington relie ce programme au satellite Cosmos 2553, lancé en novembre 2021. De son côté, Moscou le présente comme un engin de recherche.

Un tel déploiement violerait le traité sur l’espace de 1967, qui interdit de placer des armes nucléaires en orbite. Jusqu’ici, seuls les États-Unis ont fait exploser une bombe nucléaire dans l’espace : en juillet 1962, un essai de 1,45 mégatonne au-dessus du Pacifique avait endommagé plusieurs satellites en orbite basse.