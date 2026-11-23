Donald Trump affirme que l’Iran a lancé en une semaine plus de drones et de missiles que sur n’importe quelle période depuis plus d’un an. Le président américain l’a écrit dimanche 22 novembre 2026 sur Truth Social. « L’Iran a lancé plus de drones et de missiles ces sept derniers jours qu’à n’importe quel moment depuis plus d’un an. Pas d’inquiétude, tous ont été abattus et aucun n’a fait de dégât », a écrit Donald Trump. Ces propos arrivent alors que la guerre entre Washington et Téhéran, ouverte le 28 février, reste sans issue et que les discussions menées par le Qatar n’avancent pas.

Il attribue cette escalade à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat du 3 novembre, après laquelle ils contrôlent les deux chambres du Congrès. Ainsi, « comme chacun s’en souvient, j’avais prédit deux choses concernant les élections de mi-mandat du 3 novembre. Un, qu’en cas de victoire démocrate, les marchés boursiers chuteraient nettement, ce qui est arrivé, et deux, que la République islamique d’Iran […] deviendrait plus agressive dans ses attaques, ce qui s’est également produit », a-t-il écrit. Puis, « les dirigeants iraniens jugent les démocrates faibles, inefficaces et destructeurs du pays, mais je ne laisserai pas cela arriver ! », a-t-il ajouté.

Trois attaques revendiquées contre le Bahreïn en cinq jours

Les Gardiens de la révolution ont revendiqué le 13 novembre la destruction d’un radar d’alerte avancée américain au Bahreïn, la première attaque revendiquée contre ce royaume depuis début septembre. Ils ont ensuite affirmé avoir touché un radar d’une base d’hélicoptères le 15, puis un nouveau site radar le 17. Le commandement central américain (CENTCOM) a démenti la première revendication le jour même : « les Gardiens de la révolution ont lancé deux drones d’attaque à sens unique vers le Bahreïn et les deux ont été abattus par les forces américaines. Il n’y a eu ni blessé ni dégât », a écrit le CENTCOM sur X.

Puis, le 17 novembre, « plusieurs drones d’attaque à sens unique lancés aujourd’hui par les Gardiens de la révolution vers le Bahreïn ont été interceptés sans dommage pour le matériel américain ni blessé parmi le personnel américain », a-t-il répété. En effet, les forces de défense bahreïnies avaient annoncé à la mi-mars avoir intercepté 203 drones et 124 missiles depuis le 28 février, jour où l’Iran a commencé ses tirs vers la région.

Des négociations bloquées malgré la médiation qatarie

Les négociations indirectes entre les États-Unis et l’Iran restent dans l’impasse. En effet, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a indiqué le 31 octobre que son pays proposait de réduire à deux jours, contre sept, la période de mise en œuvre d’un accord, alors que le Qatar en suggérait cinq. Puis, « promouvoir de telles fausses informations ne sert que ceux qui cherchent à prolonger la guerre et à déstabiliser la région », a écrit sur X Majed al-Ansari, porte-parole de la diplomatie qatarie, en démentant le 6 novembre les informations annonçant l’échec des pourparlers.