Donald Trump n’a pas rencontré Kim Jong-un pendant sa tournée asiatique de novembre, qui l’a mené aux Philippines puis à Shenzhen, en Chine. Selon le Wall Street Journal ce 22 novembre, la négociation a buté sur les conditions posées par Pyongyang, que Washington ne peut pas accepter. La question nucléaire reste le principal obstacle.

Rappelons que les deux hommes se sont rencontrés trois fois. C’était lors du premier mandat de Trump à Singapour en 2018, puis à Hanoï et à Panmunjom en 2019. Trump a affirmé que Kim exigeait la levée de toutes les sanctions. Pyongyang conteste. Trump a déclaré : « Kim Jong-un et moi nous entendons très bien ! » a-t-il lancé. Il a ajouté que Kim « m’a toujours témoigné un grand respect ».

Appels et lettres sans réponse

Trump a tenté de joindre Kim par téléphone l’an dernier selon le WSJ. Il lui a écrit après que ses appels sont restés sans réponse. Un diplomate nord-coréen aurait remis une lettre américaine à un représentant des États-Unis pendant la tournée. Trump avait déclaré : « Il pourrait venir. » Il a affirmé : « Nous aurons cette rencontre à un moment donné. »

Pyongyang réclame la reconnaissance de son statut de puissance nucléaire. Kim a jugé qu’une coexistence pacifique était possible si les États-Unis acceptaient ce programme. L’arsenal nord-coréen aurait pendant ce temps atteint environ 60 ogives selon le journal.

La Maison-Blanche affirme que le président reste ouvert au dialogue, sans conditions préalables, mais qu’aucune réunion n’est annoncée. Kim Yo Jong, sœur de Kim, avait jugé la réduction des exercices militaires américano-sud-coréens « indigne de commentaire ». L’entente personnelle entre les deux hommes ne suffira pas à relancer le dialogue Tant que Pyongyang maintiendra son programme nucléaire.