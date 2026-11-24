L’ancien gardien du Real Madrid Santiago Cañizares accuse José Mourinho de préparer le départ de Vinicius Jr. Il a tenu ces propos lundi 23 novembre en Espagne, sur les ondes d’une radio, deux jours après le retour du Brésilien de quatre matchs de suspension. Le Real affronte le PSV Eindhoven ce mardi en Ligue des champions, et l’attaquant pourrait y débuter.

« Mourinho fait jouer Vinicius en Ligue des champions pour l’utiliser comme vitrine », a déclaré Santiago Cañizares. Ainsi, selon lui, l’entraîneur portugais ne protège pas son joueur et souhaite qu’un club se manifeste, sans que la valeur marchande du Brésilien ne baisse. Cette analyse part du dernier match de Liga, où Vinicius est entré à la 57e minute contre le Celta Vigo (2-1) et a pris part aux buts de Jude Bellingham et de Carlos Espí.

Sa prestation a relancé le débat sur sa place dans l’équipe. Pourtant, l’ancien gardien tient ce discours depuis plusieurs mois. En effet, « Personne ne veut d’un tel joueur dans son club », avait-il déclaré cet été, en jugeant que le Real avait été contraint de prolonger faute d’offre.

Un soutien affiché en public

Le discours de Mourinho est opposé. « Je l’aime, j’ai besoin de lui », a affirmé l’entraîneur avant la victoire 3-0 du Real contre Racing Santander, en parlant de Vinicius. Mais il refuse aussi tout traitement de faveur, puisque « Ici, personne ne joue par décret », a-t-il insisté ces derniers jours, tout en reconnaissant qu’il veut compter sur l’attaquant. Il avait déjà surpris en octobre en évoquant l’été dernier.

Ainsi, « À sa place, je ne serais probablement pas ici », avait déclaré Mourinho, en estimant qu’il aurait forcé son départ vers un pays où il serait respecté. Pour autant, il avait ajouté que l’attachement de Vinicius au club l’avait fait rester.

Un statut fragilisé malgré un contrat jusqu’en 2032

Vinicius a prolongé son contrat en juillet jusqu’en 2032, alors qu’Arsenal s’intéressait à lui. Sa saison reste pourtant en retrait. Il comptait un seul but en 12 matchs toutes compétitions au 6 novembre, et il est devenu la cible des sifflets au Santiago Bernabéu. Cette lecture de Cañizares reste l’opinion de l’ancien gardien et ne s’appuie sur aucune déclaration du club. Le Brésilien pourrait être titularisé contre le PSV Eindhoven, selon plusieurs médias espagnols. Ainsi, cette décision donnera un premier élément de réponse sur la place que Mourinho lui réserve.